Sachbeschädigung in Tragwein: Täter gesucht

Elf Schneestangen, eine Ladestation für einen Rasenmähroboter und Verkehrszeichen wurden in der Nacht auf Sonntag in Tragwein zerstört! Die bislang unbekannten Täter wüteten im ganzen Ort, richteten erheblichen Sachschaden an. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, Erhebungen im Nahebereich der Tatorte waren ergebnislos. Die Polizei bittet um Hinweise.