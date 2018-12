17-jähriger Pistolen-Dieb übte mit Cousin schießen

Jugendlicher verlor die Lust

Der Jugendliche erlitt einen gehörigen Schrecken und verlor jede Lust, weiter herumzuballern. Er legte die Pistolen mit vollen Magazinen in einen Karton, den er am Dachboden des Elternhauses in Pasching deponierte. Dort entdeckte sie dann ein Sprengmittelhund während einer Hausdurchsuchung.