Landeshauptmann überbringt Spenden der Krone-Leser

Mama Barbara starb ganz plötzlich

Ein Strahlen, das in diesem Jahr zu selten bei den Mädchen zu sehen war – denn ihre Mama Barbara starb heuer ganz plötzlich an einer akuten Lebererkrankung. Der Bauernhof der Familie ist ein Rohbau, die finanziellen Mittel sind knapp, seit Witwer Wolfgang nur noch Teilzeit arbeiten kann, um für die Töchter da zu sein. Die „Krone“-Leser haben in diesen schweren Stunden mit ihren Spenden geholfen: „Materielle Hilfe ist wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist das Gefühl, dass jemand an einen denkt und man nicht alleine dasteht, und das haben wir hier sicher geschafft“, so Landeshauptmann Stelzer.