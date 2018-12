Steiermark präsentiert sich von der Schokoseite

Und Georg Knill, Präsident der IV Steiermark, ergänzt: „Internationale Experten wählen Unternehmen, die ihnen die besten Perspektiven bieten und in einem attraktiven Lebensumfeld angesiedelt sind. Die Steiermark steht für beides in unvergleichlicher Form - die Botschaft müssen wir stärker in die Welt tragen.“