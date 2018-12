Letzte Rede: Japans Kaiser nimmt Abschied vom Volk

In einer emotionalen Ansprache hat sich Japans Kaiser Akihito vor seiner Abdankung im kommenden Jahr von seinen Untertanen verabschiedet. Er empfinde „großen Trost“, dass sein Land während seiner Regentschaft „frei von Krieg“ geblieben sei, sagte Akihito in einer am Sonntag anlässlich seines 85. Geburtstages ausgestrahlten Rede.