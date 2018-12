So schön feiern unsere Stars Xmas in England

Söhne kommen

So wie Arnautovic und Prödl lebt derzeit auch Leicester-Profi Fuchs in London. Den Heiligen Abend verbringt der Niederösterreicher mit seiner 13 Monate alten Tochter, seine Frau und die beiden Söhne fliegen am Donnerstag aus New York ein. Leicester tritt am Mittwoch daheim gegen Manchester City, am Samstag wieder vor eigenem Publikum gegen Cardiff City und drei Tage später auswärts gegen Everton an. Angesichts dieses engen Spielplans könnte der Ex-ÖFB-Teamkapitän zu seinem zweiten Liga-Einsatz in dieser Saison kommen.