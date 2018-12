Harte Kritik an Menasse: Polit-Zitate erfunden?

Und es ist eben nun so, dass der von Menasse oft genannte CDU-Politiker Walter Hallstein zwar viel Gutes gegen den Nationalismus, aber eben nicht so mit diesen Worten formuliert hat. Die „Welt“ wirft Menasse vor, dass er Hallstein diesen Satz sagen ließ, ohne dass der EWR-Kommissionspräsident das je so geäußert hätte: „Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee.“