Hat Skandalboy Balotelli Trainer Viera geschlagen?

Schlechtester Sturm

Traf Balotelli unter Trainer Lucien Favre, vor dessen Wechsel nach Dortmund, in seiner ersten Nizza-Saison noch 15 Mal und avancierte damit zum Star des Teams. So spielt er unter Viera überhaupt keine Rolle mehr. Ja, der gesamte Nizza-Sturm ist mit mageren 13 Tore in 18 Spielen nur noch ein laues Lüftchen. Der Sündenbock: Balotelli! „Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus und wir haben ihm schon mitgeteilt, dass wir nicht verlängern werden“, erklärte Vieira kürzlich auf einer Pressekonferenz. Als möglicher Abnehmer für den Skandal-Stürmer galt Parma Calcio. Der italienische Erstligist bemühte sich bereits im vergangenen Sommer um Balotelli. Aber, ob das jetzt auch noch der Fall ist?