Blutige Mafia-Fehde in Wien: Zwei Festnahmen!

Gegen 13.30 Uhr waren in der City in einer Passage vor einem bekannten Lokal Schüsse gefallen. Zu diesem Zeitpunkt hatten gerade der 32 Jahre alte Vladimir Roganovic, der 23-jährige Stefan V. und ein dritter Begleiter dieses verlassen, waren offenbar vom Täter bereits erwartet worden. Während der 32-Jährige noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen erlag, überlebte der 23-Jährige schwerst verletzt - er soll einen Streifschuss am Kopf und mehrere Treffer in den Oberkörper erlitten haben.