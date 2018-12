„Wir sind jetzt dran!“ Bayern haben das Jagdfieber

Gut gelaunt und mit großen Vorsätzen für 2019 verabschiedeten sich die Bayern nach dem überzeugenden 3:0 (1:0) bei Eintracht Frankfurt als Dortmund-Jäger Nummer eins in den Weihnachtsurlaub. „Natürlich werden wir attackieren“, richtete Trainer Niko Kovac am Samstag eine Kampfansage an den Herbstmeister Borussia Dortmund. Die zweite gelungene Rückkehr an die alte Wirkungsstätte nach dem 5:0 im Supercup bestärkte nicht nur den 47-Jährigen in dem Glauben, dass der Titelverteidiger trotz des Sechs-Punkte-Rückstandes im Mai seine 29. Meisterschaft feiern wird: „Davon gehen wir in München alle aus.“