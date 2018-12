Fake-Reporter soll zu Spenden aufgerufen haben

Sogar rührende Hilfsaktion für syrische Waisen war wohl erfunden

In einem Reporter-Sammelband berichtete Relotius selbst laut „Spiegel“ kürzlich über den Beginn der Spendenaktion. Der Journalist erzählte demnach, wie er es in monatelangem Bemühen geschafft habe, die beiden Waisenkinder zu einer Familie in Niedersachsen zu bringen, die die Kinder adoptiert habe. Jedoch sei auch dies offenbar eine Erfindung, erklärte der „Spiegel“. Relotius selbst sei derzeit nicht für aktuelle Stellungnahmen zu erreichen.