Netflix unter Druck: Renaissance der Raubkopie?

Zwar hat Netflix in den letzten Jahren stark in Eigenproduktionen investiert und einige beliebte Serien aus dem Boden gestampft. Die Abwesenheit von Serien anderer Anbieter könnte aber trotzdem Kunden vertreiben. Zu den neuen Rivalen auf der einen Seite und in den digitalen Untergrund der Raubkopien auf der anderen.