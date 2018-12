Für Shiffrin gibt es zu Xmas viel Lob und Liebe

2013 in Schladming, 2015 in Vail/Beaver Creek und 2017 in St. Moritz gewann Shiffrin WM-Gold im Slalom, in dem sie 2014 in Russland auch Olympiasiegerin wurde. Im Februar dieses Jahres holte sie dann in Südkorea auch noch Olympia-Gold im Riesentorlauf. Vor knapp drei Wochen avancierte sie dann in Lake Louise mit ihrem Premierenerfolg im Super-G zur erst siebenten Skirennläuferin, die Weltcup-Siege in allen fünf alpinen Disziplinen gefeiert hat.