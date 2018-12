Warum das Tsunami-Warnsystem nicht Alarm schlug

Technisch wird für eine Frühwarnung zunächst die Erfassung von Ort, Tiefe und Stärke von Erdbeben benötigt. Als zweiter Schritt wird mithilfe von Messpunkten an der Erdoberfläche und des GPS-Systems bestimmt, inwieweit sich Landmassen verschoben haben. Außerdem werden an Messstellen an der Küste die Pegelstände genau erfasst. Die Daten gehen anschließend in ein Computersystem, das anhand von Modellen in weniger als fünf Minuten ein Lagebild erstellt. Über die Herausgabe von Warnungen entscheidet dann ein Lagezentrum.