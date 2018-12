Stecher zur Tournee: „Wir können vorne mitmischen“

„Mache mir keine Sorgen“

Stecher sieht aber keinen Anlass, in Panik zu verfallen. „Sorgen mache ich mir prinzipiell keine um die Skispringer. Man hat in Engelberg mit drei unter den ersten zehn gesehen, dass sie schon auch wieder zu sehr großen Taten bereit sind. Blöderweise ist am nächsten Tag wieder sehr viel schiefgelaufen“, analysierte Stecher. Durch den neuerlichen Rückschlag in Engelberg sei das Selbstvertrauen leider erneut angeknackst worden. „Es ist natürlich schwierig, aus so einer Sache wieder gestärkt herauszukommen.“