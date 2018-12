Tiroler Polizei hebt illegales Waffenlager aus

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurden am 19. November zwei Deutsche in der Bundesrepublik festgenommen, nachdem sie in Tirol eine Maschinenpistole, die keine Serien- oder Beschussnummer aufwies, von einer vorerst unbekannten Person gekauft hatten. Dies hat die deutsche Polizei dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in Tirol mitgeteilt, worauf die Ermittlungen hinsichtlich des Verkäufers aufgenommen wurden. Als Tatverdächtiger konnte schließlich ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Schwaz ausgeforscht werden.