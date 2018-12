Southampton-Fans texten für „Hasi“ Xmas-Song um

Ralph Hasenhüttl ist endgültig in den Herzen der Engländer angekommen - zumindest in jenen der Southampton-Fans. Die sangen nämlich dem Steirer nach dem 3:1-Erfolg in Huddersfield am Samstag ein richtig schönes Weihnachtsständchen. Und das sogar mit neuem Text. So wurde der Klassiker „Last Christmas“ von Wham zu einem rührenden Hasenhüttl-Schlager. Der neue Text: „Last Christmas, I gave you my heart but the very next day you gave it away! This year, to save me from tears, I‘ll give it to Hasenhüttl.“ Unserem Star-Trainer hat‘s gefallen. Ja, man könnte meinen, er war jetzt sogar selbst den Tränen nahe - aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video. Einfach schön!