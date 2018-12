Juventus Turin besiegt AS Roma dank Mandzukic-Tor

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat am Samstag seine unangefochtene Stellung in der Serie A mit einem 1:0-Heimsieg gegen AS Roma gefestigt. Der Titelverteidiger führt die Tabelle weiterhin acht Punkte vor Napoli an. Die zehntplatzierten Römer kamen um eine deutliche höhere Niederlage herum, weil die stark überlegenen Turiner sehr viele Chancen nicht nutzen konnten.