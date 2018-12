Elfjährige bei Ski-Unfall in Sölden verletzt

Samstag um 11.40 Uhr fuhr ein 43-jähriger ungarischer Skifahrer vom Gaislachkogel in Sölden ab. Obwohl er mit langsam fuhr, öffneten sich plötzlich beide Bindungen. Er rutschte rund 15 Meter in eine vierköpfige Gruppe, die auf der Piste stand. Dabei kamen vier Personen zu Sturz. Ein elfjähriges Mädchen zog sich eine schwere Schulterverletzung zu und wurde nach Erstversorgung in die Tagesklinik Medalp in Sölden geflogen.