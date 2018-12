Britisches Paar soll hinter Drohnenchaos stecken

1000 Flugzeuge mussten am Boden bleiben

Nur wenige Tage vor Weihnachten sorgte die Sichtung von Drohnen am Mittwochabend für einen Stopp des Flugverkehrs am Londoner Flughafen. Etwa 1000 Flugzeuge mussten wegen der Störaktion in den folgenden 36 Stunden am Boden bleiben. Am Freitagabend kam es wegen einer erneuten Drohnensichtung zu einer erneuten Sperre - diese dauerte glücklicherweise nur etwa eine Stunde. Kurz darauf wurde das Paar verhaftet.