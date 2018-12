„Fall David“: Anzeige gegen drei weitere Ärzte

Demnach sollte nach dem zweiten Versuch eine Koniotomie durchgeführt werden. Das passierte aber nicht, obwohl der Gutachter sogar Lob für die Regelung in der SALK findet: Hier gäbe es - anders als in vielen deutschen Kliniken - eine 24-Stunden-Bereitschaft für solche Vorfälle. Umso verwunderlicher mutet es an, dass die Oberärztin weiter zu intubieren versuchte. Als „grob sorgfaltswidrig“ bezeichnet dies der Sachverständige.