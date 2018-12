Weihnachts-Kick: Im Paradies fehlt nur Schnee

„Liga in Österreich und Zypern etwa gleich strak“.

Mit Armin Gremsl steht ein Ex-Paschinger im Tor. Trainiert wird in der Sommer-Vorbereitung bei über 40 früh morgens und spät Abends, im Liga-Betrieb nur am Vormittag. Denn im Fußball-Paradies fehlt es nur am Schnee, nicht aber an der Hitze. „Die Ligen in Zypern und Österreich sind etwa gleich stark“, sagt Zatl. Für den es keine Winterpause wie in Österreich gibt. Bereits am 6. Jänner geht’s weiter. Da hat etwa der LASK noch knapp eine Woche Winterurlaub vor sich. „Wenn ich nicht spiele, verbringe ich Zeit am Strand“, sagt der 26-Jährige aus Ried im Traunkreis, der wie Gremsl zur Stammelf gehört.