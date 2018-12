Back Wings: Weihnachts-Dressen gutes Vorzeichen

Der Weihnachts-Wahnsinn beginnt! Mit dem heutigen Heimspiel gegen Graz startet Eishockey-Linz in das Monster-Programm mit sieben Spielen in 15 Tagen. Ein gutes Omen gegen die Steirer sind die Weihnachts-Trikots, die in den letzten Jahren bis auf eine Ausnahme immer Glück gebracht haben. Das brauchen die Black Wings auch diesmal.