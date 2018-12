Neugeborenen-Intensivstation ist große Problemzone

„Schaden an Patienten und Personal abwenden"

Der Kernsatz in den beiden Ärzte-Briefen hat sich trotz des Jahres dazwischen inhaltlich nicht verändert: „Wir lehnen jede Verantwortung für Schäden an Patienten ab, die wegen zeitlicher Überbeanspruchung und Parallelbelastungen entstehen und fordern die Verantwortlichen auf, organisatorische Änderungen vorzunehmen“. Im Brief vom November 2018 gibt es noch eine zuspitzende Ergänzung: „und fordern die Verantwortlichen auf, die im Nachtdienst und Wochenenddienst zu bewältigenden Aufgaben die nötige Personalressource gegenüber zu stellen, um Schaden sowohl am Patienten als auch am Personal zu vermeiden.“