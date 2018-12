Im Bienenkrieg gibt es keinen Weihnachtsfrieden

„Bienen halten sich nicht an Gebietsgrenzen“

Der sieht 22 Schutzgebiete vor, in denen die Carnica professionell gezüchtet wird. Die grüne Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl ist nicht überzeugt: „Bienen halten sich nicht an irgendwelche Gebietsgrenzen aus dem Regierungsbüro.“