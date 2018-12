Das Weihnachtsgeschäft geht in die Verlängerung

Letzte Chance - fast vorbei! Nur noch wenige Stunden am 24. Dezember bleiben all jenen, die noch Weihnachtsgeschenke einkaufen müssen. Die steirischen Händler freuen sich auf die Späteinkäufer, denn sie sind die spendabelsten und greifen tief ins Geldbörsel. Der letzte Einkaufssamstag vor dem großen Fest lief aus Sicht der Geschäfte in weiten Teilen sehr zufriedenstellend.