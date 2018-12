Nächster Sieg! Hasenhüttl verzaubert Southampton

Zweiter Sieg in Folge für Ralph Hasenhüttl! Der Steirer gewann mit seinem neuen Klub FC Southampton in der englischen Premier League gegen Huddersfield mit 3:1. Bereits letzte Woche sorgte sein Team mit einem 3:2-Sieg gegen Topklub Arsenal für Aufsehen. Zudem gab es zwei Überraschungen in der 18. Runde: Manchester City verlor daheim gegen Crystal Palace mit 2:3 und Chelsea unterlag ebenfalls im eigenen Stadion Leicester City mit 0:1.