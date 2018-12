Freundin erdrosselt: „Ich war da wie ein Zombie“

Am Abend des 13. September bildete sie sich ein, an der Pest erkrankt zu sein, und bekam einen Schreianfall. Sarah brachte sie daraufhin - wieder einmal - in ein Krankenhaus. Die eindeutige Diagnose dort: Die 31-Jährige leide an Schizophrenie. Sie wurde stationär aufgenommen. Die Deutsche blieb an ihrer Seite, fuhr nur spätnachts kurz nach Hause, um für Jenni ein Gemüsegericht zuzubereiten - weil sie das Essen im Spital verweigerte, darin „todbringende Substanzen“ vermutete.