Die Familienbande beim Winterfest

Wenn sich der Circa Tsuica zum Mittagessen in seiner kleinen Container-Küche im Volksgarten versammelt, dann wuselt es gleich so rund um den Tisch. Zu den elf Artisten gesellen sich nämlich rund zehn Kinder, die neugierig die Nasen in die Töpfe stecken und übermütig um Köchin Emilienne Petit tollen.