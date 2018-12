Shiffrin nach Rekord: Weihnachten mit großer Liebe

Seit heute ist Mikaela Shiffrin mit 35 Weltcup-Siegen in klassischen Slaloms nun gemeinsam mit ihrem Vorbild Marlies Schild die Nummer eins in der Bestenliste (HIER alles zu ihrem Sieg in Courchevel). Die restlichen 15 Erfolge verteilen sich auf Riesentorlauf (7), Super-G, Parallel-Slalom, City Event (je 2), Abfahrt und Kombination (je 1). Dazu eilt die 23-Jährige ihrer dritten großen Kristallkugel en suite mit Riesenschritten entgegen, beträgt doch ihr Vorsprung in der Gesamtwertung auf die erste Verfolgerin bereits stolze 501 Punkte. Doch nun steht erst einmal ein Liebesurlaub an.