Bereits 17 Festnahmen in Waffenverbotszone

25. November, kurz nach 1 Uhr nachts: Eine Gruppe Vorarlberger, die zum Feiern nach Innsbruck gereist war, wird in der Bogenmeile von einem zunächst noch unbekannten Mann verfolgt. Für den Letzten im Bunde, Michael P. (21), sollten dies die letzten Minuten seines noch so jungen Lebens sein. Er wird plötzlich von hinten brutal mit einem Messer attackiert. Der Täter stach ihm wuchtig in den Hals. Trotz sofortiger Hilfe erlag P. wenig später in der Klinik seinen schweren Verletzungen. Stunden danach wurde der mutmaßliche Angreifer gefasst - der 24-jährige Afghane sitzt bekanntlich in Untersuchungshaft.