Kleintransporter fast um das Doppelte überladen

Am Freitag hielt die Polizei in Innsbruck einen Kleintransporter im Zuge einer Verkehrskontrolle an - und bewieß damit offenbar einen richtigen Riecher. Der Transporter überschritt das höchstzulässige Gesamtgewicht nämlich um ganze 45 Prozent. Eine Weiterfahrt wurde dementsprechend untersagt.