Snowboards: Vom Gailtal für die Welt

Einen Stillstand gibt es bei Capita nicht. Im „Mutterschiff“, einem futuristischen Komplex in Feistritz im Gailtal werden, wenn’s sein muss, auch rund um die Uhr Snowboards produziert. „Wir sind ein österreichisches Unternehmen mit internationalen Eigentümern“, erklärt Geschäftsführer Wilhelm Ebner. Dahinter steckt die US-Marke „Capita“, die für „Bad Ass Snowboarding“ steht und 2012 von Blue Montgomery in Seattle gegründet wurde. Hinter der begehrten Marke steht ein Snowboard-Team aus starken Persönlichkeiten und noch stärkeren „Shreddern“. Seit 2015 läuft in Feistritz die Produktion von Snowboards und Kiteboards. „Wir beschäftigen 100 bis 110 Mitarbeiter“, verrät Ebner. Man erwirtschaftet bis zu 14 Millionen Euro Jahresumsatz.