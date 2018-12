Ein Zeitzeuge schildert: „Es war wie ein Wunder“

„Werde Care immer unterstützen“

Helmut war damals zwölf Jahre alt und der älteste von fünf Kindern. Er war, weil er in der Hauptschule gerade die ersten Grundbegriffe in Englisch gelernt hatte, quasi der „Fachmann“ für Englisch in der Familie. Lutz: „Dadurch hatte ich natürlich die Aufgabe, mich für diese unschätzbare Hilfe zu bedanken. Den Spendernamen weiß ich heute noch: Mrs. Archard. Diese Unterstützung in höchster Not habe ich nie vergessen. Daher wird Care Österreich von mir bis zu meinem Lebensende unterstützt werden.“