Kufsteiner „Click-Dose“ soll Weltmarkt erobern

Sie treten bei öffentlichen Terminen meistens gemeinsam auf, der 24-jährige Techniker Gregor-Anton Piëch und sein Geschäftsführer der „TopCap Holding“, Karl-Heinz Jungbeck. Trotz des großen Altersunterschiedes ist ihre Beziehung mehr als nur geschäftlich. Es ist eine tiefe Freundschaft, gepaart mit großem Respekt voreinander und der Passion, aus einer ausgezeichneten Idee ein perfektes Hightech-Produkt in der Welt zu etablieren. Gemeinsam mit derzeit 15 Mitarbeitern ist ihnen dies in kürzester Zeit gelungen. „Wir sind nun bereit, dass 48.000 Dosen in der Stunde produziert werden können.