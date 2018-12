Traumjob: Er ist Wiens erste männliche Hebamme

Zuerst Restaurantleiter, dann in der Immobranche. Mit knapp über 30 überdachte Leich seine Berufswahl und entschloss sich, Hebamme zu werden. Vor Kurzem hat der Wiener seine dreijährige Ausbildung an der Fachhochschule in Favoriten abgeschlossen und im Krankenanstaltenverbund (KAV) eine Stelle ergattern können.