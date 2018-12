Dynafit präsentiert neuen TLT8 Tourenschuh

Für den kommenden Winter bringt Dynafit auch eine neue Bindung auf den Markt. Die Bindungsingenieure haben getüftelt, gefeilt und gefräst, um ihre eigenen Standards in punkto Gewicht nochmals zu unterbieten. Mit der Low Tech Race 105 präsentieren sie nun die nächste Generation der beliebten ultraleichten Bindung für den Skitouren-Rennsport. Wie der Name bereits verrät, bringt die Low Tech Race 105 minimalistische 105 Gramm auf die Waage. Die Gewichtseinsparung gegenüber dem Vorgängermodell - der Low Tech Race 2.0 mit 110 Gramm - verdankt die Bindung ihrem überarbeiteten Vorderbacken und einer veränderten Materialmischung. Gleichzeitig ist es den Ingenieuren bei DYNAFIT gelungen, die Torsionssteifigkeit trotz fünf Prozent weniger Gewicht um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell zu erhöhen. Auch der Fersenapparat wurde weiter optimiert und ist in der neuen Version dank der Verwendung eines zusätzlichen Edelstahlblechs noch stabiler. Mit Blick auf den Einsatz der Low Tech Race 105 bei anspruchsvollen, alpinen Skitouren-Rennen wie der PDG oder der Trofeo Mezzalama, wurde auch die Harscheisenbefestigung überarbeitet, um ein einfacheres und schnelleres Handling zu ermöglichen. Die Bindung ist ISMF zertifiziert und wird komplett in Europa gefertigt.