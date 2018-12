Kinder und junge Frau von Autos erfasst - verletzt

Weiterer Unfall auf Schutzweg in Schruns

Am Abend gegen 20 Uhr kam es dann auch in Schruns zu einem schweren Unfall am Schutzweg. Die 19-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Mutter und ihrem Bruder bei der Flurstraße unterwegs und wollten die Straße überqueren. Ein herankommender Autofahrer hielt an, woraufhin die junge Frau auf den Zebrastreifen trat.