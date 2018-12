Rehrl im 1. Ramsau-Weltcup hinter Riiber Zweiter!

Damals war er in Lillehammer Dritter geworden, vor Heimpublikum fehlten mit 2,3 Sekunden nicht viel auf den ganz großen Coup. Rehrl genoss aber auch den zweiten Platz in vollen Zügen. „Es war ein unglaublicher Tag. Am Schluss habe ich sogar eine Attacke machen können. Ich habe mir gedacht, ich genieße es einfach, es war echt so schön“, meinte der stets sprungstarke Steirer, der diesmal mit dem nun vierfachen Saisonsieger Riiber auch in der Loipe problemlos mithalten konnte. Ärger über den knapp verpassten Sieg, es wäre der erste für den ÖSV in Ramsau seit acht Jahren gewesen, gab es keinen. „Es ist sich dann zwar nicht ausgegangen, aber es gibt Schlimmeres im Leben. Vielleicht reicht es irgendwann für ganz oben.“ Die nächste Chance hat er bereits am Sonntag.