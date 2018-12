„Red Dead Redemption 2“ für PC: Zeichen stehen gut

Entwickler Rockstar Games hüllt sich zwar in eisernes Schweigen, was die Möglichkeit einer PC-Veröffentlichung des gelungenen Cowboy-Simulators „Red Dead Redemption 2“ angeht. Doch die Chancen, das Game über kurz oder lang auch am PC spielen zu können, scheinen nicht schlecht zu stehen: Ein Video, das die PC-Version zeigen soll, ist bereits durchgesickert.