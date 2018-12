U-Boot nach grausamem Mord an Kim Wall zerstört

Genauer Hergang konnte auch vor Gericht nicht aufgeklärt werden

Anfangs hatte der Erfinder behauptet, er habe Wall sicher an Land abgesetzt, dann soll ihr eine 70 Kilogramm schwere Luke auf den Kopf gefallen sein und sie getötet haben. Später meinte er, sie sei im Inneren des U-Boots erstickt, als er draußen Arbeiten durchführte. Lediglich die Zerstückelung der Leiche und deren Entsorgung im Meer gab er zu. Auch während des Prozesses in Kopenhagen konnte nicht vollständig aufgeklärt werden, was an Bord der „Nautilus“ genau passiert war.