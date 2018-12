All-Alex muss unterm Christbaum Liegestütze machen

Nach 197 Tagen im All war Gerst am Donnerstag in einer Sojus-Kapsel mit der NASA-Astronautin Serena Aunon-Chancellor und dem russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew in der kasachischen Steppe gelandet. Während seines zweiten Langzeitaufenthaltes auf der ISS hatte der deutsche Astronaut an insgesamt rund 200 Experimenten gearbeitet. Zum Forschungsprogramm von Gersts Mission „Horizons“ zählten 65 ESA-Experimente, von denen wiederum 41 aus Deutschland stammten.