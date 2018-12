Kennen Sie schon diese kuriosen Fakten?

„Es sind immer die kleinen Teile, die ein großes Bild ergeben.“, so besagt es zumindest eine bekannte Lebensweisheit. Die wohl treffendste Metapher dazu ist das Puzzle. Sein heutiger Ehrentag wurde - wer hätte es geahnt - von einem Spieleverlag im Jahre 1995 in den USA eingeführt. Das erste Puzzle wurde bereits 1766 von dem in London lebenden Kupferstecher und Kartenmacher John Spilsbury erfunden. Er klebte eine Landkarte von Großbritannien auf ein Holzbrett, das er mit einer Laubsäge entlang der Grenzlinien der verschiedenen Grafschaften zerschnitt. Von dieser Fertigungstechnik lässt sich auch der englische Begriff „jigsaw puzzle“ zu Deutsch „Laubsägen-Rätsel“ ableiten. Er verkaufte sein Spiel als Lehrmittel zur Erleichterung des Erdkundeunterrichts. Da es aus reiner Handarbeit bestand, war es entsprechend teuer und blieb der wohlhabenden Gesellschaft vorbehalten.



Erst Anfang des 20. Jahrhunderts begann die maschinelle Massenproduktion, was dem Puzzle zu weltweiter Bekanntheit verhalf. Die Anzahl der Teile kann von fünf bis weit über 10.000 variieren. Das derzeit teilreichste hat einen Umfang von 33.600 Elementen und trägt den Namen „Wildlife“. Zusammengesetzt nimmt es eine Fläche von 5,70 x 1,57 Meter in Anspruch. Damit ist es allerdings nicht das größte: Das misst nämlich 5,44 x 1,92 Meter und zeigt das Bild „Double Retrospect“ von Keith Haring. Das wohl kleinste Puzzle der Welt wurde aus Einzelteilen so groß wie ein Staubkorn mit einem Laserdrucker in Hannover hergestellt und hat insgesamt etwa fünf Quadratmillimeter. Das steht daher leider nicht zum Verkauf - aber die beiden anderen Rekordhalter sowie die aktuellen Bestseller, die Sie nachfolgend finden. Viel Spaß beim Zusammenbauen.