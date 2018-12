Die Damen-Kombi kommt - schon nächste Saison?

2021 wird es in Oberstdorf das WM-Debüt für Frauen in der Nordischen Kombination geben. Dadurch verschwindet zwölf Jahre nach den Skispringerinnen auch dieser weiße Gendergap-Fleck von der Wintersportlandkarte. Die FIS und die nationalen Verbände sind wegen der forcierten Geschlechtergleichstellung des IOC gefordert, möglichst schnell Kombiniererinnen auszubilden. Weltcups des Internationalen Ski-Verbandes (FIS) soll es spätestens 2020/21 geben, wahrscheinlich aber schon in der nächsten Saison. Bis dahin treten die besten Damen im Kontinentalcup an, sie sind aber noch spärlich gesät. Zahlenmäßig deutlich dichter besetzt sind nationale und internationale Nachwuchswettbewerbe.