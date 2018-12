Ski Cross: Rohrweck rast in Innichen auf Platz 7

Nach elften Rängen von Andrea Limbacher und Johannes Aujesky am Vortag hat es am Samstag beim Weltcup der Ski Crosser in Innichen (Südtirol) für Österreichs Aktive durch Johannes Rohrweck als Siebentem immerhin einen Top-Ten-Platz gegeben. Limbacher als einzige ÖSV-Dame schied ebenso im Viertelfinale aus wie ihre Landsleute Adam Kappacher und Bernhard Graf.