Dealer-Pärchen in Sankt Veit ausgeforscht

Fast kein Tag vergeht in Kärnten, wo nicht Drogendealer geschnappt oder Indoor-Plantagen ausgehoben werden. Nun gelang es Ermittlern in Sankt Veit, ein Dealer-Paar auszuforschen, das in der Zeit zwischen Sommer 2017 und Ende Oktober 2018 rund vier Kilogramm Cannabiskraut und 60 Gramm Kokain verkauft hatte.