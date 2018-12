Fast 5 Stunden Stauzeit im Weihnachtsreiseverkehr!

Wer am Samstag vor dem Heiligen Abend aufgebrochen ist, um Richtung Osten bzw. Süden in die Weihnachtsferien zu fahren, hat enorme Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Die meiste Geduld brauchten Autofahrer auf der Ostautobahn (A4) im Burgenland und Niederösterreich. Bis zu 4,5 Stunden brauchte man zwischen Wien und Györ länger als an anderen Tagen!