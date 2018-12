Niki Lauda verrät: „Ich war kurzfristig tot“

Am Tennisplatz laufen lernen

Und: Niki steht sogar schon wieder auf dem Tennisplatz vor seinem Haus in Ibiza. Zwar nicht um dem Ball nachzujagen, sondern um wieder laufen zu lernen. „Ich brauche diese ebene Fläche, um jetzt mal wieder richtig laufen zu lernen“, berichtet er. Am 24. Oktober hatte Lauda das Spital nach über 80 Tagen verlassen können. Im Rollstuhl. Aber für Toto Wolff steht fest, dass Niki nach seiner Lungentransplantation wieder als Mercedes-Aufsichtsratschef an die Rennstrecke zurückkehren wird.