Dass dieser Lenker überlebt hat, ist ein Wunder!

Sekundenschlaf und Auto fahren sind eine gefährliche Kombination - vor allem wenn man sich einem Tunnel nähert. Der 44-Jährige, der laut Polizei kurz eingenickt sein dürfte, geriet am Donnerstag mit seinem BMW rechts über den Fahrbahnrand hinaus und wurde in die Luft und gegen das Tunnelportal des Borik-Tunnels im Nordosten des Landes katapultiert. Der Wagen streifte an der Tunneldecke, krachte zu Boden und überschlug sich auf der Fahrbahn mehrere Male.