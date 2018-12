Wie 200 Kilo Kokain zu Hinrichtung in Wien führten

Nun jedoch erreichte der Bandenkrieg auch Wien - und das mitten im vorweihnachtlichen Trubel, am helllichten Tag, mitten in der gut besuchten Innenstadt, in einer Passage vor einem bekannten Lokal und damit unweit zahlreicher Menschen, die sich in den Gassen tummelten. Als die Schüsse fielen, begann sich Panik auszubreiten, Passanten begannen zu laufen und suchten Schutz, befürchteten bereits das Schlimmste.